Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет

Генеральная прокуратура усилила обвинение в адрес главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Как сообщает El Mundo, теперь для Анчелотти запрашивается пять лет тюремного заключения.

Как известно, Анчелотти обвиняют в налоговых махинациях во время своего первого периода работы в Испании. Казначейство считает, что итальянский тренер не заплатил 386 361,93 евро в 2014 году и 675 718,76 евро в 2015 году.

Ранее для Карло Анчелотти запрашивали четыре года и девять месяцев тюрьмы.

Действующий контракт связывает Анчелотти с «Реалом» до конца сезона 2025/2026. В последнем сезоне «сливочные» выиграли с итальянцем чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.