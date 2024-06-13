Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет

13 Июня 2024 • 16:00 Комментировать (4)

Генеральная прокуратура усилила обвинение в адрес главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Как сообщает El Mundo, теперь для Анчелотти запрашивается пять лет тюремного заключения.

Как известно, Анчелотти обвиняют в налоговых махинациях во время своего первого периода работы в Испании. Казначейство считает, что итальянский тренер не заплатил 386 361,93 евро в 2014 году и 675 718,76 евро в 2015 году.

Ранее для Карло Анчелотти запрашивали четыре года и девять месяцев тюрьмы.

Действующий контракт связывает Анчелотти с «Реалом» до конца сезона 2025/2026. В последнем сезоне «сливочные» выиграли с итальянцем чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

👍 1
👎 1
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (4) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
13 Июня 2024 в 16:20
ай качигар а ты вашпе памалкевай.. путалонский падпивала.. факто-с..
ингерман
13 Июня 2024 в 16:19
ай.. карла сделал свае дело... папик можыт ухадить.. хе..
Ceroki
13 Июня 2024 в 16:18
Все мало ) будто в забое пашет
GlorReala
13 Июня 2024 в 16:10
это всё Лапорта😂🤡..))
Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Фергюсон выбрал нового главного тренера в «Манчестер Юнайтед» В сборной Германии произошёл конфликт — известны подробности Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси В УЕФА назвали четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024 Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси
Спортивные новости
Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх «Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Июня
16:50 · Испания. Ла Лига
«Барселоне» предложили бесплатно подписать экс-игрока «Тоттенхэма» слухи
15:51 · Испания. Ла Лига
Ровно 5 лет назад 50 тысяч фанатов «Реала» пришли на презентацию Азара
14:30 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс высказался о будущем на фоне слухов о «Барселоне»
12:33 · Испания. Ла Лига
Витсель подписал новый контракт с «Атлетико» официально
12:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг выбрал в «Барселоне» новую звезду для «Манчестер Юнайтед»
12:18 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» продлил контракт с Эррерой
10:16 · Испания. Ла Лига
Мората: «Самое простое решение для меня – покинуть Испанию и играть за границей»
09:43 · Испания. Ла Лига
Ямаль отреагировал на сравнения с Роналду и Месси
09:31 · Испания. Ла Лига
Стало известно, на каких условиях «Реал» сохранил Модрича
08:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти принял решение по будущему капитана «Реала» Начо
08:28 · Испания. Ла Лига
Флик принял решение о будущем Фелиша в «Барселоне»
08:15 · Испания. Ла Лига
Мората сделал заявление о своём будущем 1
08:09 · Испания. Ла Лига
Глава «Барселоны» Лапорта объяснил, почему уволил Хави 2
00:29 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» 10
00:07 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может подписать топ-игрока из АПЛ
Все новости
Рекомендуем