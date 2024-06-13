Ровно 5 лет назад 50 тысяч фанатов «Реала» пришли на презентацию Азара

Ровно пять лет назад, 13 июня 2019 года, на «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация вингера Эдена Азара. Бельгиец тогда осуществил свою мечту, перебравшись в «Реал» из «Челси» в статусе суперзвезды.

На презентацию Азара пришло примерно 50 тысяч фанатов «Реала». Они были уверены, что бельгиец будет блистать в составе мадридской команды. Но Азар позже приехал из отпуска с лишним весом, а затем часто попадал в лазарет. Всего за «Реал» Эден провёл 76 официальных матчей, в которых забил 7 голов и отдал 12 голевых передач на партнёров.

Эден Азар завершил карьеру в 2023 году в возрасте 32 лет.

Ранее стала известна дата презентации Килиана Мбаппе в «Реале».

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