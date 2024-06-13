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Чемпионат Испании. Ла Лига

Нико Уильямс высказался о будущем на фоне слухов о «Барселоне»

13 Июня 2024 • 14:30 Комментировать

Вингер «Атлетика» Нико Уильямс дал комментарий по поводу своего будущего. В последнее время слухи связывают 21-летнего футболиста с «Барселоной».

«Я очень счастлив в Бильбао – это клуб, который дал мне всё. У меня есть чёткое представление о том, где я проведу предсезонку. Вот и всё. Я сказал своему агенту, что не хочу ничего знать, пока чемпионат Европы не закончится», - слова Уильямса в социальных сетях приводит известный журналист Фабрицио Романо.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Нико Уильямса в 60 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 вингер провёл 37 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 17 голевых передач на партнёров.

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