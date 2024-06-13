Опытный бельгийский полузащитник Аксель Витсель поставил подпись под новым трудовым соглашением с мадридским «Атлетико». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2025 года, об этом сообщается на официальном сайте «матрасников».

Аксель защищает цвета мадридского коллектива с лета 2022 года. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за «Атлетико» 51 поединок и забил два гола.

Напомним, что в минувшем розыгрыше испанского чемпионата подопечные Диего Симеоне набрали 76 баллов и финишировали на четвертой позиции в турнирной таблице. Чемпионом Испании стал «Реал».