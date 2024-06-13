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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» продлил контракт с Эррерой

13 Июня 2024 • 12:18 Комментировать

Полузащитник Андер Эррера продолжит выступать за «Атлетик».

Как сообщается на страницах клуба из Бильбао, с 34-летним футболистом подписано новое соглашение, которое будет действовать до конца следующего сезона.

В прошлом сезоне Эррера сначала выступал за «Атлетик» на правах аренды, однако потом подписал с клубом полноценный контракт. На его счету 27 матчей за «Атлетик» во всех соревнованиях, в которых он сделал три результативные передачи на своих партнёров. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в два миллиона евро.

«Атлетик» в минувшем сезоне Ла Лиги занял пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Андер Эррера
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