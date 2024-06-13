Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб

Бразильские нападающий Неймар и Винисиус Жуниор могу объединиться в одной команде. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в подписании звезды мадридского «Реала» заинтересован французский «ПСЖ», который потерял своего лидера Килиана Мбаппе. 25-летний игрок перешел как раз в «королевский» клуб. Кроме Винисиуса парижане могут вернуть бывшего форварда команды Неймара, ныне выступающего в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль».

Трансферная стоимость Жуниора оценивается в 180 миллионов евро. Рыночный ценник Неймара сейчас составляет 30 миллионов.

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