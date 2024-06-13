Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората: «Самое простое решение для меня – покинуть Испанию и играть за границей»

13 Июня 2024 • 10:16 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората признался, что задумывается об уходе из своей команды. У 31-летнего форварда есть ещё два года по контракту с «матрасниками».

«Самое простое решение для меня – покинуть Испанию и играть за границей. Даже дети не понимают, почему я получаю столько критики. Диего Симеоне? У меня нет с ним никаких проблем. Но я не знаю, вхожу ли в его планы на будущее», – цитирует Морату журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Мората может вернуться в туринский «Ювентус». В минувшем розыгрыше чемпионата Испании нападающий отметился 15 голами и 3 ассистами в 32 матчах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Фергюсон выбрал нового главного тренера в «Манчестер Юнайтед» В сборной Германии произошёл конфликт — известны подробности «Спартак» нашёл нового вратаря — это не Беленов Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» В УЕФА назвали четыре сборные, которые могут выиграть Евро-2024 Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Альварес решил, где хочет продолжить карьеру
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси
Спортивные новости
Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх «Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Июня
10:16 · Испания. Ла Лига
Мората: «Самое простое решение для меня – покинуть Испанию и играть за границей»
09:43 · Испания. Ла Лига
Ямаль отреагировал на сравнения с Роналду и Месси
09:31 · Испания. Ла Лига
Стало известно, на каких условиях «Реал» сохранил Модрича
08:51 · Испания. Ла Лига
Анчелотти принял решение по будущему капитана «Реала» Начо
08:28 · Испания. Ла Лига
Флик принял решение о будущем Фелиша в «Барселоне»
08:15 · Испания. Ла Лига
Мората сделал заявление о своём будущем 1
08:09 · Испания. Ла Лига
Глава «Барселоны» Лапорта объяснил, почему уволил Хави 1
00:29 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» 6
00:07 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может подписать топ-игрока из АПЛ
12 Июня
22:40 · Германия. Бундеслига
Романо: «Алеш Гарсия – игрок «Байера»
19:35 · Испания. Ла Лига
Голкипер сборной Северной Македонии перейдёт в «Валенсию» официально
16:33 · Испания. Ла Лига
Гюлер объяснил, почему выбрал «Реал»
15:30 · Испания. Ла Лига
Лунин может покинуть «Реал» из-за Анчелотти
15:00 · Испания. Ла Лига
Моуринью назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» в этом году 1
14:52 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: «Золотой мяч» всё ещё является моей целью»
Все новости
Рекомендуем