Мората: «Самое простое решение для меня – покинуть Испанию и играть за границей»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората признался, что задумывается об уходе из своей команды. У 31-летнего форварда есть ещё два года по контракту с «матрасниками».

«Самое простое решение для меня – покинуть Испанию и играть за границей. Даже дети не понимают, почему я получаю столько критики. Диего Симеоне? У меня нет с ним никаких проблем. Но я не знаю, вхожу ли в его планы на будущее», – цитирует Морату журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Мората может вернуться в туринский «Ювентус». В минувшем розыгрыше чемпионата Испании нападающий отметился 15 голами и 3 ассистами в 32 матчах.