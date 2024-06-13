Ямаль отреагировал на сравнения с Роналду и Месси

«Знаю ли я, какими в моем возрасте были Роналду и Месси? Я не задумывался об этом, тогда были другие времена. Сейчас я сконцентрирован на грядущем чемпионате Европы. Люди любят проводить подобные сравнения, но я же хочу быть самим собой. Пусть меня ценят за мою игру и воспринимают как Ламина Ямаля», - передает слова 16-летнего футболиста Mundo Deportivo.