Стало известно, на каких условиях «Реал» сохранил Модрича

Стали известны условия, на которых хорватский полузащитник Лука Модрич остался в мадридском «Реале» на следующий сезон.

Согласно данным Ok Diario, 38-летний хавбек пошел на двукратное уменьшение зарплаты ради продления трудового соглашения на один год. Таким образом, Модрич заработает за следующий сезон около пяти миллионов евро.

Лука защищает цвета «королевского» клуба с 2012 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 46 поединках, отметившись двумя забитыми мячами и восемью голевыми передачами. Рыночная стоимость хорвата оценивается в восемь миллионов евро.