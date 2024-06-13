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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти принял решение по будущему капитана «Реала» Начо

13 Июня 2024 • 08:51 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти обозначил свою позицию относительно будущего в команде капитана и защитника Начо Фернандеса.

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Хосе Феликс Диас, итальянский специалист сообщил футболисту, что хочет оставить его в команде на следующий сезон. Итальянец рассчитывает, что Фернандес продлит контракт с «королевским» клубом.

Начо является воспитанником академии «Реала». Трудовое соглашение защитника истекает в конце текущего месяца.

В прошедшем сезоне Фернандес принял участие в 45 поединках «сливочных». Вместе с «Реалом» он стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Начо Фернандес ещё теги
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