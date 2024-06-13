Флик принял решение о будущем Фелиша в «Барселоне»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик принял решение насчет будущего в команде португальского форварда Жоау Фелиша, арендованного у мадридского «Атлетико».

Как стало известно Sport.es, немецкий наставник хочет, чтобы форвард остался в клубе на следующий сезон. Флик одобрил возможное продление арендного сотрудничества с футболистом. Стороны ведут переговоры о потенциальной сделке.

В сезоне-2023/2024 Фелиш принял участие в 44 поединках за каталонскую команду. Нападающий отметился десятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его рыночный ценник – 30 миллионов евро.