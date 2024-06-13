Мората сделал заявление о своём будущем

«Я видел новости в прессе о том, что «Атлетико» ищет новых нападающих. Получается, что я не в приоритете у клуба. Мне скоро будет 32 года, и я не могу оставаться в клубе, где на меня не рассчитывают. В прошлом году я мог уйти, у меня были хорошие предложения. Но я остался, ведь надеялся выиграть трофей с командой», - передает слова испанского бомбардира El Larguero.