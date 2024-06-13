Глава «Барселоны» Лапорта объяснил, почему уволил Хави

«Хави возглавил команду в трудное время и смог привести ее к трофею в Ла Лиге. Эрнандес оставил после себя ряд молодых футболистов, которые в будущем принесут нам успех. Несмотря на это, было принято решение дать команде новый импульс, поэтому мы выбрали другого специалиста», - передает слова президента клуба Mundo Deportivo.