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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов»

13 Июня 2024 • 00:29 Комментировать

Жоан Лапорта, который занимает должность президента «Барселоны», очень высоко оценивает свой клуб.

«Бренд «Барселоны» силён. Мы лучший клуб в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов», - цитирует Лапорту издание Marca.

Очевидно, Лапорта приплюсовал успехи «Барселоны» не только в футболе (в мужском и женском), но и в других видах спорта, в частности в мини-футболе и баскетболе.

Футбольный кубок европейских чемпионов «Барселона» выигрывала 5 раз – в 1992, 2006, 2009, 2011 и 2015 годах. Больше таких трофеев выиграли четыре клуба – «Ливерпуль» (6), «Бавария» (6), «Милан» (7) и «Реал» (15).

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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