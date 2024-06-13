Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов»

Жоан Лапорта, который занимает должность президента «Барселоны», очень высоко оценивает свой клуб.

«Бренд «Барселоны» силён. Мы лучший клуб в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов», - цитирует Лапорту издание Marca.

Очевидно, Лапорта приплюсовал успехи «Барселоны» не только в футболе (в мужском и женском), но и в других видах спорта, в частности в мини-футболе и баскетболе.

Футбольный кубок европейских чемпионов «Барселона» выигрывала 5 раз – в 1992, 2006, 2009, 2011 и 2015 годах. Больше таких трофеев выиграли четыре клуба – «Ливерпуль» (6), «Бавария» (6), «Милан» (7) и «Реал» (15).