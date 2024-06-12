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Чемпионат Испании. Ла Лига

Голкипер сборной Северной Македонии перейдёт в «Валенсию» официально

12 Июня 2024 • 19:35 Комментировать

Столе Димитриевски, голкипер национальной сборной Северной Македонии и мадридского «Райо Вальекано» продолжит карьеру в другом клубе Примеры – «Валенсии». Новостью о договорённости между «летучими мышами» и вратарём делится пресс-служба «Валенсии».

К новому клубу Димитриевски присоединится летом, срок будущего контракта – два года.

Димитриевски 30 лет, в «Райо Вальекано» он провёл последние пять лет карьеры. В минувшем сезоне голкипер в самом расцвете сил провёл за мадридский коллектив 37 матчей, в них он пропустил 47 голов и 13 раз сохранил ворота «сухими».

Основным голкипером «Валенсии» является Георгий Мамардашвили, голкипер сборной Грузии.

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Евро-Футбол.Ру,
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