Столе Димитриевски, голкипер национальной сборной Северной Македонии и мадридского «Райо Вальекано» продолжит карьеру в другом клубе Примеры – «Валенсии». Новостью о договорённости между «летучими мышами» и вратарём делится пресс-служба «Валенсии».

К новому клубу Димитриевски присоединится летом, срок будущего контракта – два года.

Димитриевски 30 лет, в «Райо Вальекано» он провёл последние пять лет карьеры. В минувшем сезоне голкипер в самом расцвете сил провёл за мадридский коллектив 37 матчей, в них он пропустил 47 голов и 13 раз сохранил ворота «сухими».

Основным голкипером «Валенсии» является Георгий Мамардашвили, голкипер сборной Грузии.