Стала известна дата презентации Мбаппе в «Реале»

Недавно «Реал» объявил о подписании контракта с нападающим Килианом Мбаппе. Звёздный француз поставил подписи под трудовым соглашением, которое связывает его с мадридским клубом на пять сезонов.

Презентация Мбаппе в «Реале», понятное дело, пройдёт уже после чемпионата Европы. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Relevo, мероприятие на «Сантьяго Бернабеу» запланировано на 16 июля.

Стоит отметить, что если сборная Франции дойдёт до финала Евро-2024, то последний матч на турнире команда проведёт 14 июля. Если же «трёхцветные» не дойдут до финала, то Мбаппе освободится раньше.