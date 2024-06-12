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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гюлер объяснил, почему выбрал «Реал»

12 Июня 2024 • 16:33 Комментировать

Прошлым летом у полузащитника Арды Гюлера было много вариантов, но он решил перейти из «Фенербахче» в «Реал». Молодой турецкий футболист объяснил своё решение перебраться в мадридский суперклуб.

«Думаю, что многие дети мечтают играть за «Реал» с самого детства. Это самый большой клуб в мире. Я был уверен в проекте, который они мне предложили. Мне сказали, что я стану наследным принцем Луки Модрича. Когда я услышал о проекте, то дал согласие», - сказал Гюлер в интервью Kafa Sports.

Всего за первую команду «Реала» Арда Гюлер провёл 12 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Арда Гюлер ещё теги
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