Гюлер объяснил, почему выбрал «Реал»

Прошлым летом у полузащитника Арды Гюлера было много вариантов, но он решил перейти из «Фенербахче» в «Реал». Молодой турецкий футболист объяснил своё решение перебраться в мадридский суперклуб.

«Думаю, что многие дети мечтают играть за «Реал» с самого детства. Это самый большой клуб в мире. Я был уверен в проекте, который они мне предложили. Мне сказали, что я стану наследным принцем Луки Модрича. Когда я услышал о проекте, то дал согласие», - сказал Гюлер в интервью Kafa Sports.

Всего за первую команду «Реала» Арда Гюлер провёл 12 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов.