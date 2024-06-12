Лунин может покинуть «Реал» из-за Анчелотти

Будущее вратаря Андрея Лунина остаётся неопределённым. В программе El Partidazo de COPE журналист Мигель Анхель Диас озвучил информацию о том, что украинский футболист ещё не решил, принимать ли предложение от «Реала» о новом контракте или уходить в другой клуб.

У Лунина есть хорошие предложения от европейских клубов, в частности от «Арсенала». Но не только это может повлиять на решение 25-летнего голкипера. Отмечается, что Лунин имеет довольно холодные отношения с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти. Футболист чувствует недоверие со стороны тренера, что показал финал Лиги чемпионов. Как известно, Анчелотти выпустил на решающий матч Тибо Куртуа, хотя Лунин хорошо выступал по ходу турнира.

Действующий контракт Лунина рассчитан до конца сезона 2024/2025. «Реал» предлагает вратарю новый трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года.