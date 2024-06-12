Моуринью назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» в этом году

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью сделал прогноз на то, кто станет обладателем «Золотого мяча» по итогам минувшего сезона. Португалец остановил свой выбор на вингере мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

«Кто выиграет «Золотой мяч»? Думаю, Винисиус заберёт награду», – цитирует Моуринью Madrid Zone.

Винисиус помог «Реалу» в прошлом сезоне выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов. В самом престижном еврокубке бразилец отметился голами как на стадии полуфинала, так и в решающем матче против дортмундской «Боруссии» на «Уэмбли».

Напомним, вскоре Винисиус сыграет за сборную Бразилии на Кубке Америки.