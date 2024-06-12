Мбаппе: «Золотой мяч» всё ещё является моей целью»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе дал понять, что всё ещё ставит перед собой цель выиграть «Золотой мяч». Напомним, француз готовится сыграть за свою национальную сборную на чемпионате Европы.

«Золотой мяч» всё ещё является моей целью. Когда я был ребёнком, я всегда мечтал однажды стать лучшим игроком планеты», – цитирует Мбаппе Madrid Xtra.

Килиан присоединился к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента. Свой бывшую команду «ПСЖ» Мбаппе покинул в статусе лучшего бомбардира в истории клуба.

В прошлом розыгрыше чемпионата Франции Килиан отметился 27 голами и 7 ассистами.