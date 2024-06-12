Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб из АПЛ предложил 15 миллионов евро за Феррана Торреса

12 Июня 2024 • 14:15 Комментировать

«Барселона» получила предложение по продаже нападающего Феррана Торреса. По информации от журналиста Херарда Ромеро, английский «Ньюкасл» предложил 15 миллионов евро за испанского футболиста.

Общий пакет предложения «Ньюкасла» составил 20 миллионов с учётом бонусов. «Барселона» пока не ответила «сорокам», но «сине-гранатовые» вряд ли согласятся на продажу футболиста за столь низкую цену.

Напомним, в январе 2022 года «Барселона» заплатила за Торреса 55 миллионов евро. Ферран в минувшем розыгрыше чемпионата Испании вновь не смог себя толком проявить, отметившись семью голами и двумя ассистами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Агент назвал клуб, в котором Тюкавин начнёт новый сезон Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед»
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Генич покинул «Матч ТВ»
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июня
14:15 · Испания. Ла Лига
Клуб из АПЛ предложил 15 миллионов евро за Феррана Торреса
13:49 · Германия. Бундеслига
«Реал» не договорился о трансфере звезды «Байера» 1
12:42 · Россия. Премьер-лига
Фигуристка Медведева ответила на вопрос о «Реале» 1
12:04 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» предложили приобрести полузащитника из АПЛ
11:50 · Германия. Бундеслига
Флик хочет пригласить Киммиха в «Барселону» в 2025 году на правах свободного агента
11:39 · Испания. Ла Лига
Стало известно, сколько «Атлетико» заплатит за ле Нормана
11:21 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс хочет перейти только в «Барселону»
10:58 · Италия. Серия А
Итальянский клуб предложил 35 миллионов за Довбика
10:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» может продать основного защитника - названо имя
10:16 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес: «Хави был единственным в «Барселоне», кто верил в меня»
08:57 · Англия. Премьер-лига
Иньеста: «Гвардиола разрушил все принципы футбола» 2
08:50 · Испания. Ла Лига
Иньеста назвал лучшего футболиста в истории - это не Роналду
04:50 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Карвахаль плакал весь сезон – он хотел получить награду игроку матча в Лиге чемпионов»
04:27 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» требует 50 млн евро за Фелиша – «Барселона» не сдаётся слухи
04:00 · Чемпионат Европы 2024
Карвахаль: «Иногда приходится дёргать Ямаля за уши» 1
Все новости
Рекомендуем