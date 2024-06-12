Клуб из АПЛ предложил 15 миллионов евро за Феррана Торреса

«Барселона» получила предложение по продаже нападающего Феррана Торреса. По информации от журналиста Херарда Ромеро, английский «Ньюкасл» предложил 15 миллионов евро за испанского футболиста.

Общий пакет предложения «Ньюкасла» составил 20 миллионов с учётом бонусов. «Барселона» пока не ответила «сорокам», но «сине-гранатовые» вряд ли согласятся на продажу футболиста за столь низкую цену.

Напомним, в январе 2022 года «Барселона» заплатила за Торреса 55 миллионов евро. Ферран в минувшем розыгрыше чемпионата Испании вновь не смог себя толком проявить, отметившись семью голами и двумя ассистами.