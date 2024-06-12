Стало известно, сколько «Атлетико» заплатит за ле Нормана

Мадридскому «Атлетико» придётся раскошелиться на трансфер центрального защитника Рубена ле Нормана из «Реал Сосьедада». По информации от Diario AS, испанец обойдётся «матрасникам» в 30-32 миллиона евро.

«Атлетико» уже договорился с футболистом по личным условиям контракта. Рубен должен прийти в команду на замену центральному защитнику Марио Эрмосо, который покинет «Ванда Метрополитано» на правах свободного агента.

Ле Норман является игроком сборной Испании и в настоящий момент готовится к чемпионату Европы. 27-летний футболист отметился двумя забитыми голами в минувшем розыгрыше чемпионата Испании.