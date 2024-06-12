Нико Уильямс хочет перейти только в «Барселону»

Нападающий «Атлетика» Бильбао Нико Уильямс держит в уме только один вариант для продолжения карьеры. По информации от издания Sport, молодой футболист намерен перейти только в каталонскую «Барселону».

Отмечается, что если «сине-гранатовые» не смогут провернуть сделку в это трансферное окно, Уильямс останется в «Атлетик» Бильбао ещё на один год и будет ждать предложения «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Уильямс также интересен клубам из Английской премьер-лиги. 21-летний вингер отметился 5 голами и 11 результативными передачами в последнем розыгрыше чемпионата Испании. В контракте Нико прописана сумма отступных в районе 60 миллионов евро.