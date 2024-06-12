«Реал» может продать основного защитника - названо имя

Фланговый защитник Ферлан Менди может покинуть мадридский «Реал», об этом информируют журналисты Relevo. В «королевском» клубе не исключают продажу французского латераля, если получат выгодное предложение.

При этом главный тренер команды Карло Анчелотти не хотел бы расставаться с Ферланом. Итальянский специалист надеется сохранить игрока на следующий сезон.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании Менди провел 23 поединка, в которых получил пять желтых карточек. Вместе со «сливочными» 29-летний защитник стал чемпионом Ла Лиги и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.