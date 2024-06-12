Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фермин Лопес: «Хави был единственным в «Барселоне», кто верил в меня»

12 Июня 2024 • 10:16 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес поблагодарил бывшего тренера команды Хави Эрнандеса, который в минувшем сезоне предоставил футболисту возможность заиграть в основном составе.

«Когда я вернулся из аренды, Хави был единственным в «Барселоне», кто верил в меня. Я всегда буду ему за это благодарен», – цитирует Лопеса Managing Barca.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Фермин отметился 8 забитыми голами. 21-летний полузащитник пользовался доверием Эрнандеса и отличился голами в некоторых важных матчах.

Напомним, новым тренером «Барселоны» недавно был назначен Ханс-Дитер Флик.

👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Фермин Лопес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Генич покинул «Матч ТВ» Роналду – второй самый возрастной игрок Евро-2024, Модрич – третий Селюк назвал «крысой» бывшего тренера «Спартака» «Спартак» выбрал нападающего, который заменит Соболева Фелиш назвал лучшего футболиста в истории - это не Месси и даже не Роналду Вратарь «Реала» Куртуа высказал мнение о Лунине Агент высказался о переходе Депая в «Спартак» «Спартак» хочет подписать опытного вратаря – назван один из кандидатов Гвардиола назвал две сборные, которые могут выиграть Евро-2024 - это не Франция и Англия Тухель принял решение по «Манчестер Юнайтед»
«Реал» может потерять Беллингема Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Месси назвал «Реал» лучшей командой в мире
Спортивные новости
«Флорида» одержала победу во втором матче финала Кубка Стэнли над «Эдмонтоном» Ещё одна известная российская теннисистка будет выступать за другую страну Канарейкин назвал Бобровского лучшим вратарём мира Канарейкин: «Барков играет на элитном уровне» Ферстаппен выиграл Гран-при Канады, Норрис - второй Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июня
11:21 · Испания. Ла Лига
Нико Уильямс хочет перейти только в «Барселону»
10:58 · Италия. Серия А
Итальянский клуб предложил 35 миллионов за Довбика
10:35 · Испания. Ла Лига
«Реал» может продать основного защитника - названо имя
10:16 · Испания. Ла Лига
Фермин Лопес: «Хави был единственным в «Барселоне», кто верил в меня»
08:57 · Англия. Премьер-лига
Иньеста: «Гвардиола разрушил все принципы футбола» 1
08:50 · Испания. Ла Лига
Иньеста назвал лучшего футболиста в истории - это не Роналду
04:50 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Карвахаль плакал весь сезон – он хотел получить награду игроку матча в Лиге чемпионов»
04:27 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» требует 50 млн евро за Фелиша – «Барселона» не сдаётся слухи
04:00 · Чемпионат Европы 2024
Карвахаль: «Иногда приходится дёргать Ямаля за уши» 1
02:52 · Испания. Ла Лига
Ямаль рассказал, что думает о Флике
02:30 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Начо всё ещё сомневается, но я хочу, чтобы он остался»
01:54 · Испания. Ла Лига
Карвахаль назвал безумное условие, при котором может получить «Золотой мяч»
01:45 · Англия. Премьер-лига
Семья Вирца поддерживает связь с тремя топ-клубами слухи
01:27 · Германия. Бундеслига
Стало известно, при каком условии «Реал» может купить Тео Эрнандеса
01:17 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Меня не пугает «Реал» с Мбаппе»
Все новости
Рекомендуем