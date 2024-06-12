Фермин Лопес: «Хави был единственным в «Барселоне», кто верил в меня»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Фермин Лопес поблагодарил бывшего тренера команды Хави Эрнандеса, который в минувшем сезоне предоставил футболисту возможность заиграть в основном составе.

«Когда я вернулся из аренды, Хави был единственным в «Барселоне», кто верил в меня. Я всегда буду ему за это благодарен», – цитирует Лопеса Managing Barca.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Фермин отметился 8 забитыми голами. 21-летний полузащитник пользовался доверием Эрнандеса и отличился голами в некоторых важных матчах.

Напомним, новым тренером «Барселоны» недавно был назначен Ханс-Дитер Флик.