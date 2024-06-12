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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста назвал лучшего футболиста в истории - это не Роналду

12 Июня 2024 • 08:50 Комментировать

Экс-полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола.

«Кто лучший футболист в истории? Это Лионель Месси. Я считаю, что он лучше всех», - передает слова испанца Infosfcb в социальных сетях.

Месси с лета прошлого года выступает в МЛС за американский клуб «Интер Майами». Контракт 36-летнего аргентинского нападающего рассчитан до конца 2025-го. В составе этого коллектива Лионель провел 29 поединков, отметившись 25 забитыми мячами и 16 голевыми передачами. Аргентинец является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Андрес Иньеста
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