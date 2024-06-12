Хоселу: «Карвахаль плакал весь сезон – он хотел получить награду игроку матча в Лиге чемпионов»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу рассказал, как Даниэль Карвахаль пришёл к своей цели.

Именно правый защитник «сливочных» был признан УЕФА лучшим игроком финала Лиги чемпионов, в котором команда Карло Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:0). 32-летний игрок стал автором первого гола, отличившись на 74-й минуте.

«Хочу кое-что вам рассказать. Карвахаль весь сезон «плакал», потому что никак не мог выиграть награду лучшему игроку матча в Лиге чемпионов. Я получил приз после матча с берлинским «Унионом», и он сказал мне: «Вау, брат, эта награда такая красивая, а у меня её нет». Он был так надоедлив, что я сказал: «Ты ещё получишь её до конца сезона». Теперь мы видим, что он получил её в самой важной игре», – приводит Madrid Xtra слова Хоселу.