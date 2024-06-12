«Барселона» пытается удержать в своих рядах нападающего Жоау Фелиша, принадлежащего мадридскому «Атлетико».

Португалец провёл минувший сезон в каталонском клубе, за который выступал на правах аренды. Согласно сведениям Mundo Deportivo, «Барселона» продолжает работать над повторной арендой 24-летнего футболиста, но «Атлетико» настаивает на полноценном трансфере за 50 млн евро. Очевидно, удовлетворить такой запрос будет крайне затруднительно для «сине-гранатовых».

В активе Жоау Фелиша десять забитых мячей и шесть голевых передач в 44 поединках за «Барселону». Контракт форварда с «матрасниками» рассчитан до 2029 года.