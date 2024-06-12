Ямаль рассказал, что думает о Флике

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль поделился мнением о новом главном тренере команды Хансе-Дитере Флике.

Немецкий специалист занял место уволенного Хави Эрнандеса, при котором Ямаль заявил о себе в первой команде «сине-гранатовых».

«Судя по тому, что я видел в исполнении «Баварии» и сборной Германии при Флике, у него довольно атакующий стиль игры, прямолинейный. Я ещё не разговаривал с ним, но мы поговорим, когда я вернусь в расположение клуба», – сказал в беседе с Mundo Deportivo 16-летний Ямаль, попавший в заявку сборной Испании на чемпионат Европы.

В прошедшем сезоне «Барселона» финишировала на второй строчке в Ла Лиге. Отставание от мадридского «Реала» составило десять очков.