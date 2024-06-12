Карвахаль: «Начо всё ещё сомневается, но я хочу, чтобы он остался»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль поделился мнением о возможном уходе Начо Фернандеса.

Будущее капитана «сливочных» по-прежнему не решено: контракт 34-летнего игрока истекает в конце текущего месяца, и тот пока не ответил на предложение клуба по продлению сотрудничества.

«Я не знаю, что будет делать Начо. Он всё ещё в сомнениях, но у него остаётся время на принятие решения. Я надеюсь, что он останется, потому что он важен для нас, но, как я уже говорил в случае с Тони [Кроосом], какое бы решение он в итоге ни принял, мы его поддержим», – передаёт Marca комментарии Карвахаля.