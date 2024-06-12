Карвахаль назвал безумное условие, при котором может получить «Золотой мяч»

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль ответил, могут ли ему вручить «Золотой мяч».

Команда Карло Анчелотти провела грандиозный сезон, выиграв Ла Лигу и Лигу чемпионов, а 32-летний испанец был одним из важнейших игроков в составе.

«Золотой мяч» для меня? Нет, нет, это уже слишком, – отвечает Карвахаль, смеясь. – Может быть, если я забью 15 голов на Евро-2024.

Думаю, больше всего шансов у Винисиуса. Он был травмирован три месяца, но это не помешало ему забить много голов и сыграть ключевую роль в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Он и Беллингем – главные претенденты», – сказал в интервью Marca защитник, забивший решающий гол в финале с дортмундской «Боруссией».