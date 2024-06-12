Хоселу оценил шансы Карвахаля выиграть «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу – большой поклонник таланта своего товарища по команде Даниэля Карвахаля.

34-летний игрок, арендованный у «Эспаньола», назвал Карвахаля «лучшим правым защитником в истории», а также заявил, что тот вполне может претендовать на «Золотой мяч» наряду с Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом.

«Шансы Карвахаля на «Золотой мяч»? Уверен, у него была бы возможность выиграть, но мы уже знаем, как всё работает, когда речь идёт об этой награде», – сказал в интервью Okdiario Хоселу.

В прошедшем сезоне «Реал» выиграл Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Дани Карвахаль стал автором гола в финале главного еврокубка, поразив ворота «Боруссии» Дортмунд на 74-й минуте.