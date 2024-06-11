Хоселу ответил на вопрос о будущем в «Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу, арендованный у «Эспаньола», высказался о своём будущем.

Испанец успешно провёл кампанию, став для «сливочных» важным игроком ротации. В арендном договоре предусмотрен пункт выкупа, однако в настоящий момент остаётся неясным, активирует ли «Реал» эту опцию.

«Моё соглашение рассчитано до 30 июня, и сейчас я делегировал все дела своему агенту. Я хочу сосредоточиться на сборной Испании и чемпионате Европы. Посмотрим, что произойдёт в течение ближайших 19 дней. На данный момент у меня нет новостей», – приводит Madrid Xtra слова Хоселу, забившего 17 голов в 49 матчах за «Реал» в минувшем сезоне.