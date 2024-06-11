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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямаль — об уходе Хави из «Барселоны»: «Это очень странно»

11 Июня 2024 • 23:55 Комментировать

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль высказался об отставке наставника «сине-гранатовых» Хави.

Весной этого года руководство каталонского клуба убедило Хави остаться, однако затем было принято решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом. В следующем сезоне коллективом будет руководить немец Ханс-Дитер Флик.

«Это было очень странно. Сначала он уходит, потом остается… Было странно, ведь мы видели это так же, как и вы. Мне было очень грустно, потому что Хави был моим первым тренером на профессиональном уровне», — цитирует футболиста издание Mundo Deportivo.

По итогам прошедшего сезона «Барселона» под руководством Хави финишировала на второй позиции турнирной таблицы первенства Испании, заработав 85 баллов.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ламин Ямаль ещё теги
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