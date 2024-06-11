Хоселу: «Дубль в ворота «Баварии» – главный момент в моей карьере»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу признался, что недавний подвиг в поединке с «Баварией» стал важнейшим событием за всю его карьеру.

«Сливочные» уступали мюнхенцам по сумме двух встреч вплоть до 88-й минуты ответного полуфинала Лиги чемпионов, после чего счёт сравнял Хоселу. Спустя всего три минуты испанец забил ещё раз и вывел свою команду в финал. Примечательно, что 34-летний форвард появился на поле только на 81-й минуте, заменив Федерико Вальверде.

«Тот дубль в ворота «Баварии» стал важнейшим моментом всей моей карьеры», – заявил в интервью Okdiario Хоселу, арендованный у «Эспаньола».

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» (2:0).