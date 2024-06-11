Рюдигер принял решение по будущему в «Реале» на фоне интереса «Аль-Насра»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер определился со своим будущим.

Согласно недавним сообщениям, немецкий футболист получил щедрое предложение от саудовского «Аль-Насра». По информации инсайдера Фабрицио Романо, центрбек хочет остаться – он полностью сосредоточен на «Реале» и очень счастлив в клубе. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти считает Рюдигера ключевой фигурой в команде, такого же мнения придерживается и президент мадридского гранда Флорентино Перес.

Антонио Рюдигер провёл 48 матчей за «Реал» в прошедшем сезоне, записав на свой счёт два забитых мяча и три результативных паса.