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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» нацелился на звезду «Реала» слухи

11 Июня 2024 • 22:44 Комментировать (2)

«Пари Сен-Жермен» вновь проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору.

О намерении парижского гранда переманить в свои ряды звёздного бразильца сообщалось ещё в прошлом году, однако форвард продлил контракт со «сливочными» до 2027 года. Согласно сведениям Мохамеда Бухафси, «ПСЖ» возобновил интерес к 23-летнему футболисту «королевского клуба».

Напомним, что недавно в обратном направлении проследовал Килиан Мбаппе – он покинул ряда парижан свободным агентом, а затем заключил контракт с «Реалом».

Стоимость Винисиуса Жуниора, по оценке Transfermarkt, составляет 180 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Винисиус Жуниор трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Francisco Gento
11 Июня 2024 в 22:52
Жуниор не продаётся
Artur_Morgan.95
11 Июня 2024 в 22:49
думаю единственный вариант при котором Реал отдаст Винисиуса, это если к ним придет Холанн.
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