«Пари Сен-Жермен» вновь проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору.

О намерении парижского гранда переманить в свои ряды звёздного бразильца сообщалось ещё в прошлом году, однако форвард продлил контракт со «сливочными» до 2027 года. Согласно сведениям Мохамеда Бухафси, «ПСЖ» возобновил интерес к 23-летнему футболисту «королевского клуба».

Напомним, что недавно в обратном направлении проследовал Килиан Мбаппе – он покинул ряда парижан свободным агентом, а затем заключил контракт с «Реалом».

Стоимость Винисиуса Жуниора, по оценке Transfermarkt, составляет 180 млн евро.