Артём Довбик, форвард «Жироны» и лучший страйкер испанской Ла Лиги в минувшем сезоне дал согласие на переезд в Мадрид. По последним новостям, им из испанской столицы интересовался «Атлетико».

Как сообщает Relevo, «матрасники» достигли личной договорённости с форвардом сборной Украины. Из «Жироны» «Атлетико» может выкупить Артёма за сумму в 40 млн евро – таковы отступные. «Жирона» снижать цену за свой актив не намерена.

Довбик в минувшем сезоне Ла Лиги оформил 24 года в ворота соперников, опередив на один Александра Сорлота из «Вильярреала».