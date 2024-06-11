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Чемпионат Испании. Ла Лига

Паулиста переходит в турецкий топ-клуб

11 Июня 2024 • 18:11 Комментировать

Габриэль Паулиста, центральный защитник мадридского «Атлетико» переходит в «Бешикташ». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей соцсети.

«Бешикташ» заключил сделку по подписанию Габриэля Паулисты из «Атлетико Мадрид», она завершена», - отмечает Романо. Зарплата центрбека в новой команде составит 2 млн евро в год.

Напомним, что Паулиста оказался в рядах «матрасников» минувшей зимой. Его контракт рассчитан до 30 июня. Ранее на протяжении семи лет бывший защитник лондонского «Арсенала» выступал в «Валенсии».

«Бешикташ» на прошлой неделе официально возглавил Джованни ван Бронкхорст.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Атлетико Мадрид Габриэль Паулиста трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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