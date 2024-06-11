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Чемпионат Испании. Ла Лига

Френки де Йонг не будет делать операцию

11 Июня 2024 • 15:57 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг не сыграет на чемпионате Европы из-за травмы. По информации от Mundo Deportivo, футболисту не будут делать операцию на проблемной зоне.

Ранее сообщалось, что «Барселона» получит 50 тысяч евро от УЕФА за травму де Йонга. Сроки восстановления футболиста пока не сообщаются. Напомним, де Йонг также пропустил 18 туров минувшего розыгрыша Ла Лиги из-за проблем со здоровьем.

Френки является самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны». Ранее ходили слухи о том, что 27-летнего полузащитника могут продать в это трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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