Рюдигер предложили 100 миллионов евро за 4 года в Саудовской Аравии

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер получил щедрое предложение из Саудовской Аравии. Как сообщает El Chiringuito, один из местных клубов предложил немцу 100 миллионов евро за 4 сезона.

Рюдигер пока не успел ответить на предложение неназванной команды. Антонио успел провести всего два сезона в составе мадридского «Реала», где выиграл чемпионат, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

31-летний Рюдигер отметился одним забитым голом в минувшем розыгрыше чемпионата Испании. В мадридский «Реал» Антонио перебрался летом 2022 года из лондонского «Челси» на правах свободного агента.