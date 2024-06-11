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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» заработает на травме де Йонга - раскрыта сумма

11 Июня 2024 • 12:47 Комментировать

УЕФА заплатит 50 тысяч евро каталонской «Барселоне» за травмированного полузащитника Френки де Йонга, который не поедет на чемпионат Европы – 2024. Игрок не успел залечить поврежденный голеностоп и не поможет национальной сборной Нидерландов.

Напомним, что звездный полузащитник получил повреждение в конце апреля и с того момента на поле не появлялся.

Чемпионат Европы состоится на футбольных стадионах Германии в период с 14 июня по 14 июля. На групповой стадии престижного турнира нидерландская сборная встретится с командами Польши, Франции и Австрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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