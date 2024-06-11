В команду Роналду может перейти игрок «Барселоны»

Защитник сборной Дании и каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен может переехать в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно информации источника, в подписании 28-летнего футболиста заинтересован «Аль-Наср», за который выступает звездный португальский нападающий Криштиану Роналду. Трансферная стоимость датчанина оценивается в 40 миллионов евро, а его действующее соглашение с «сине-гранатовыми» истекает в конце июня 2026 года.

В минувшем сезоне испанского чемпионата Кристенсен провел 30 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.