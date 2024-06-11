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Экс-игрок «Реала» позвал Мбаппе в гости

11 Июня 2024 • 07:37 Комментировать

Бывший футболист мадридского «Реала» и лондонского «Челси» Эден Азар пригласил в гости звездного новичка «сливочных» Килиана Мбаппе.

«Я поприветствую Килиана, устроив барбекю в бельгийском стиле. У меня дома есть свободная команда, в которой он может поселиться», - передает слова бельгийца Onze Mondial.

25-летний Мбаппе пополнил ряды мадридского гранда в первых числах текущего месяца. Французский нападающий заключил с «королевским» клуб долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет. Заработная плата звездного футболиста составит порядка 30 миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Килиан Мбаппе ещё теги
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