«Жирона» хочет подписать защитника «Барселоны»

Серхи Роберто в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как передаёт издание Mundo Deportivo, в услугах защитника «Барселоны» заинтересована «Жирона». Отмечается, что сам футболист хочет подождать до августа и понять, будет ли ему предложен новый контракт, однако «Жирона» не намерена ждать до последнего месяца лета.

Ранее была информация, что Роберто, который на протяжении всей карьеры выступает за «Барселону», договорился с клубом о новом контракте, однако из-за проблем с финансовым фейр-плей у каталонцев нет возможности зарегистрировать новый контракт защитника.

В минувшем сезоне 32-летний игрок принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забил три мяча и стал автором трех результативных передач.