«Вильярреал» объявил о расставании с 35-летним защитником Этьеном Капу. Он покидает «жёлтую субмарину» по причине завершения контракта.

Капу оказался в «Вильярреале» в начале 2021 года после того, как перебрался в Испанию из «Уотфорда». Вместе с испанским клубом Капу победил в Лиге Европы УЕФА в мае того же года.

В минувшем сезоне воспитанник «Анже» и «Тулузы» провёл за «Вильярреал» 40 матчей. В них он сумел забить во всех официальных турнирах два гола, а также отметиться двумя голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость опытного футболиста всего лишь в 1,5 млн евро.