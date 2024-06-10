Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто останется в клубе. Об этом сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, «Барселона» и Роберто достигли соглашения о продлении сотрудничества. При этом сообщается, что из-за проблем с финансовым фейр-плей у каталонцев нет возможности зарегистрировать новый контракт игрока. Источник отмечает, что сам Роберто хочет остаться в родной команде, поэтому готов начать предсезонную подготовку с «Барселоной» даже без официального контракта.

32-летний футболист провел всю карьеру в «Барселоне». В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забил три мяча и стал автором трех результативных передач.