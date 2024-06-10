Карпин оценил дебютный сезон Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился комментарием о дебютном сезоне полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Первый год я бы назвал годом адаптации. Это нормальное явление, и, слава богу, что в «Реал Сосьедаде» это тоже понимают», — приводит слова Карпина «Чемпионат».

Специалист признался, находится на связи с тренером и спортивным директором «Реал Сосьедада», с которыми он играл в одной команде.

Захарян присоединился к «Реал Сосьедаду» прошлым летом. За это время он принял участие в 40 встречах с учетом всех турниров, стал автором одного гола и двух ассистов.