Анчелотти рассказал, что нужно сделать Кроосу для возвращения в «Реал»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что будет готов вернуть в команду полузащитника Тони Крооса, если тот передумает завершать карьеру.
«Мне жаль, что Кроос решил уйти из футбола. Я сказал ему, что если он изменит свое решение, то мы можем начать все сначала после одного телефонного звонка», - передает слова итальянского тренера Il Giornale.
Ранее 34-летний Кроос объявил об уходе из футбола. Немецкий полузащитник завершит карьеру после домашнего чемпионата Европы – 2024. В последнем сезоне за «Реал» Тони стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов УЕФА.
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