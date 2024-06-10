Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира

Мадридский «Реал» откажется от участия в клубном чемпионате мира - 2025. Об этом в разговоре с журналистами сообщил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Один матч «Реала» стоит 20 миллионов евро, а ФИФА хочет дать нам эту сумму за весь турнир. Мы, как и другие клубы, откажемся от такого предложения», - передает слова итальянского тренера Il Giornale.

Напомним, что клубный чемпионат мира – 2025 пройдет по новой схеме. Вместо семи клубов участие в турнире примут 32 команды.

По итогам минувшего сезона «Реал» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

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