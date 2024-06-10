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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира

10 Июня 2024 • 11:31 Комментировать (3)

Мадридский «Реал» откажется от участия в клубном чемпионате мира - 2025. Об этом в разговоре с журналистами сообщил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Один матч «Реала» стоит 20 миллионов евро, а ФИФА хочет дать нам эту сумму за весь турнир. Мы, как и другие клубы, откажемся от такого предложения», - передает слова итальянского тренера Il Giornale.

Напомним, что клубный чемпионат мира – 2025 пройдет по новой схеме. Вместо семи клубов участие в турнире примут 32 команды.

По итогам минувшего сезона «Реал» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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Комментарии (3) Все комментарии
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sasha85
10 Июня 2024 в 12:28
Отвезли бы молодежный состав и всё. Но фифка и уефа в натуре ох..ли: расширяют ЛЧ, придумывают новые турниры, на которых рубят бабло и собираются высшие дивизионы сокращать якобы из-за перегрузки игроков. Хто-та урот
euro foot
10 Июня 2024 в 12:16
Зато Барса потеряла 60-80 лямов)))
Ceroki
10 Июня 2024 в 11:53
С каких пор агроном стал решать такие вопросы ?? От величия бошку снесло ?к тому же расскрыл кухню озвучив ценник , нехило так аппетиты у футболеров и агрономов , дай за матч 20 лямов , сам Бернабеу оценивается в 1,7млн евро , вместимость в нем по разным данным где 80 тыс, где 81,где 83,есть и 85 ,это со зрителя должны рвать за билет по 200 с гаком евро? Да и не бывает там постоянного аншлага , а откуда ж тогда такие запросы , бабосы откуда ?? Кто платит 20 лямов за матч Реала ??
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